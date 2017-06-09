Турция начинает поиск нефти в Черном и Средиземного морях – министр

2017-06-09 16:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция начинает геологоразведку на залежи углеводородного сырья в акваториях Черного и Средиземного морей, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, пишут в пятницу турецкие СМИ.

По его словам, в течение этого года Турция начнет бурение скважины в Средиземном море.

Ранее в отчете министерства энергетики и природных ресурсов Турции отмечалось, что в рамках работ по разведке новых нефтегазовых месторождений в общей сложности было пробурено 56 скважин, из которых 54 находятся на суше, две - в море.

Также в апреле 2014 года в Турции вступил в силу закон, разрешающий проводить разведку нефти в лесах и национальных парках.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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