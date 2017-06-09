Бердымухаммедов: «Мы намерены расширить испытанные временем связи Туркменистан-Азербайджан»

2017-06-09 17:18 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. От имени народа Туркменистана и от себя лично искренне поздравляю Вас и азербайджанский народ с 25-летием установления дипотношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой. В настоящий момент наши страны успешно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Туркменистан намерен и впредь расширять испытанные временем политические, экономические, культурные связи между нашими странами».