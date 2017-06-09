Мэй намерена сформировать коалицию с ирландцами

2017-06-09 16:22 | www.oxu.az | 3

Британская Консервативная партия сформирует правительство при поддержке Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после встречи с королевой Великобритании Елизаветой II.

«Стране как никогда нужна определенность. Очевидно, что только у Консервативной и Юнионистской партий есть законная возможность обеспечить эту определенность большинством в Палате общин», - сказала она.

Также Мэй сообщила, что переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС начнутся 19 июня, как и было запланировано.

«Теперь я сформирую правительство, которое может обеспечить определенность, вести вперед Великобританию. Это правительство будет вести страну вперед через критически важный этап переговоров по Brexit, которые начнутся всего через 10 дней», - сказал Мэй.

Н.О.