Временно меняется расписание движения электричек Баку-Сумгайыт (ТАБЛИЦА)

2017-06-09 16:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С воскресенья (11 июня) на 14 дней изменится расписание движения электричек, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт, сообщила Trend в пятницу начальник отдела по связям с общественностью "Азербайджанских железных дорог" Севиндж Гадирова.

По ее словам, изменения связаны с ремонтом на однопутном железнодорожном участке Баладжары-Кишлы.

"Согласно изменениям, по субботам, воскресеньям и в праздничные дни не будут выполнять рейс электрички, выезжающие из Сумгайыта в 07:00 и в 07:20, а также из Баку в 08:15 и 09:00. Данное расписание будет в силе до 25 июня", - сказала Гадирова.

График движения поездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку с 11 по 25 июня:

Баку-Сумгайыт Номер поезда Время отправ-я из Баку Время прибытия на ст. Баладжары Время отправ-я со ст. Баладжары Время прибытия на ст. Хырдалан Время отправ-я со ст. Хырдалан Время прибытия в Сумгайыт 6001 08:15 08:29 08:30 08:36 08:37 08:55 6003 09:00 09:14 09:15 09:21 09:22 09:40 6005 16:00 16:14 16:15 16:21 16:22 16:40 6007 17:30 17:44 17:45 17:51 17:52 18:10 6009 18:05 18:19 18:20 18:26 18:27 18:45 6011 18:30 18:44 18:45 18:51 18:52 19:10 6013 18:55 19:09 19:10 19:16 19:17 19:35 6015 19:51 20:05 20:06 20:12 20:13 20:30 6017 20:30 20:44 20:45 20:51 20:52 21:10

Сумгайыт-Баку Номер поезда Время отправ-я из Сумгайыта Время прибытия на ст. Хырдалан Время отправ-я со ст. Хырдалан Время прибытия на ст. Баладжары Время отправ-я со ст. Баладжары Время прибытия в Баку 6002 07:00 07:19 07:20 07:26 07:27 07:49 6004 07:20 07:39 07:40 07:46 07:47 08:09 6006 07:35 07:54 07:55 08:01 08:02 08:24 6008 08:05 08:24 08:25 08:31 08:32 08:54 6010 09:15 09:32 09:33 09:40 09:41 10:03 6012 09:55 10:14 10:15 10:21 10:22 10:44 6014 16:50 17:09 17:10 17:16 17:17 17:39 6016 18:50 19:08 19:09 19:15 19:16 19:38 6018 19:14 19:33 19:34 19:40 19:41 20:03

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov