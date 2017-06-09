Временно меняется расписание движения электричек Баку-Сумгайыт (ТАБЛИЦА)
2017-06-09 16:13 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - С воскресенья (11 июня) на 14 дней изменится расписание движения электричек, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт, сообщила Trend в пятницу начальник отдела по связям с общественностью "Азербайджанских железных дорог" Севиндж Гадирова.
По ее словам, изменения связаны с ремонтом на однопутном железнодорожном участке Баладжары-Кишлы.
"Согласно изменениям, по субботам, воскресеньям и в праздничные дни не будут выполнять рейс электрички, выезжающие из Сумгайыта в 07:00 и в 07:20, а также из Баку в 08:15 и 09:00. Данное расписание будет в силе до 25 июня", - сказала Гадирова.
График движения поездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку с 11 по 25 июня:
|
Баку-Сумгайыт
|
Номер поезда
|
Время отправ-я из Баку
|
Время прибытия на ст. Баладжары
|
Время отправ-я со ст. Баладжары
|
Время прибытия на ст. Хырдалан
|
Время отправ-я со ст. Хырдалан
|
Время прибытия в Сумгайыт
|
6001
|
08:15
|
08:29
|
08:30
|
08:36
|
08:37
|
08:55
|
6003
|
09:00
|
09:14
|
09:15
|
09:21
|
09:22
|
09:40
|
6005
|
16:00
|
16:14
|
16:15
|
16:21
|
16:22
|
16:40
|
6007
|
17:30
|
17:44
|
17:45
|
17:51
|
17:52
|
18:10
|
6009
|
18:05
|
18:19
|
18:20
|
18:26
|
18:27
|
18:45
|
6011
|
18:30
|
18:44
|
18:45
|
18:51
|
18:52
|
19:10
|
6013
|
18:55
|
19:09
|
19:10
|
19:16
|
19:17
|
19:35
|
6015
|
19:51
|
20:05
|
20:06
|
20:12
|
20:13
|
20:30
|
6017
|
20:30
|
20:44
|
20:45
|
20:51
|
20:52
|
21:10
|
Сумгайыт-Баку
|
Номер поезда
|
Время отправ-я из Сумгайыта
|
Время прибытия на ст. Хырдалан
|
Время отправ-я со ст. Хырдалан
|
Время прибытия на ст. Баладжары
|
Время отправ-я со ст. Баладжары
|
Время прибытия в Баку
|
6002
|
07:00
|
07:19
|
07:20
|
07:26
|
07:27
|
07:49
|
6004
|
07:20
|
07:39
|
07:40
|
07:46
|
07:47
|
08:09
|
6006
|
07:35
|
07:54
|
07:55
|
08:01
|
08:02
|
08:24
|
6008
|
08:05
|
08:24
|
08:25
|
08:31
|
08:32
|
08:54
|
6010
|
09:15
|
09:32
|
09:33
|
09:40
|
09:41
|
10:03
|
6012
|
09:55
|
10:14
|
10:15
|
10:21
|
10:22
|
10:44
|
6014
|
16:50
|
17:09
|
17:10
|
17:16
|
17:17
|
17:39
|
6016
|
18:50
|
19:08
|
19:09
|
19:15
|
19:16
|
19:38
|
6018
|
19:14
|
19:33
|
19:34
|
19:40
|
19:41
|
20:03
(Автор: Максим Цурков)
Твиттер: @MaksimTsurkov