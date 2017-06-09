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Временно меняется расписание движения электричек Баку-Сумгайыт (ТАБЛИЦА)

2017-06-09 16:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С воскресенья (11 июня) на 14 дней изменится расписание движения электричек, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт, сообщила Trend в пятницу начальник отдела по связям с общественностью "Азербайджанских железных дорог" Севиндж Гадирова.

По ее словам, изменения связаны с ремонтом на однопутном железнодорожном участке Баладжары-Кишлы.

"Согласно изменениям, по субботам, воскресеньям и в праздничные дни не будут выполнять рейс электрички, выезжающие из Сумгайыта в 07:00 и в 07:20, а также из Баку в 08:15 и 09:00. Данное расписание будет в силе до 25 июня", - сказала Гадирова.

График движения поездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку с 11 по 25 июня:

Баку-Сумгайыт

Номер поезда

Время отправ-я из Баку

Время прибытия на ст. Баладжары

Время отправ-я со ст. Баладжары

Время прибытия на ст. Хырдалан

Время отправ-я со ст. Хырдалан

Время прибытия в Сумгайыт

6001

08:15

08:29

08:30

08:36

08:37

08:55

6003

09:00

09:14

09:15

09:21

09:22

09:40

6005

16:00

16:14

16:15

16:21

16:22

16:40

6007

17:30

17:44

17:45

17:51

17:52

18:10

6009

18:05

18:19

18:20

18:26

18:27

18:45

6011

18:30

18:44

18:45

18:51

18:52

19:10

6013

18:55

19:09

19:10

19:16

19:17

19:35

6015

19:51

20:05

20:06

20:12

20:13

20:30

6017

20:30

20:44

20:45

20:51

20:52

21:10

Сумгайыт-Баку

Номер поезда

Время отправ-я из Сумгайыта

Время прибытия на ст. Хырдалан

Время отправ-я со ст. Хырдалан

Время прибытия на ст. Баладжары

Время отправ-я со ст. Баладжары

Время прибытия в Баку

6002

07:00

07:19

07:20

07:26

07:27

07:49

6004

07:20

07:39

07:40

07:46

07:47

08:09

6006

07:35

07:54

07:55

08:01

08:02

08:24

6008

08:05

08:24

08:25

08:31

08:32

08:54

6010

09:15

09:32

09:33

09:40

09:41

10:03

6012

09:55

10:14

10:15

10:21

10:22

10:44

6014

16:50

17:09

17:10

17:16

17:17

17:39

6016

18:50

19:08

19:09

19:15

19:16

19:38

6018

19:14

19:33

19:34

19:40

19:41

20:03

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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