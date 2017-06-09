Мэй намерена сформировать коалиционное правительство

2017-06-09 16:14 | www.trend.az | 3

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении сформировать коалицию с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии. Об этом премьер заявила после аудиенции с королевой Елизаветой II, передает ТАСС.

Также Мэй сообщила, что переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС начнутся 19 июня, как и было запланировано.

"Теперь я сформирую правительство, которое может обеспечить определенность, вести вперед Великобританию. Это правительство будете вести страну вперед через критически важный этап переговоров по Brexit, которые начнутся всего через 10 дней", - сказал Мэй.