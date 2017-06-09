Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи со смертью министра энергетики Натига Алиева

2017-06-09 17:31 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, президент подчеркнул, что азербайджанская общественность понесла тяжелую утрату со смертью на 70-м году жизни министра энергетики Азербайджанской Республики Натига Агаеми оглу Алиева.

В соболезнованиях президента приводится подробная автобиография Н.Алиева. По словам президента, память об известном общественно-политическом деятеле, заслуженном инженере, умелом организаторе и скромном человеке всегда будет жить в сердцах людей.

Некролог подписали Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева, Артур Раси-заде, Огтай Асадов, Рамиз Мехтиев, Ягуб Эюбов, Валех Алескеров, Гаджибала Абуталыбов, Акиф Ализаде, Шахин Мустафаев, Ровнаг Абдуллаев, Хошбахт Юсифзаде, Этибар Пирвердиев, Балабаба Рзаев и Натиг Аббасов.

Церемония прощания с Натигом Алиевым будет проведена завтра с 12:00 по 14:00 в здании Бакинского центра культуры имени Шахрияра (улица Рашида Бейбудова, 3).

Н.Алиев будет похоронен в Аллее почетного захоронения.