Суд оставил в силе приговор о пожизненном заключении обвиняемого в убийстве, совершенном в Турции

2017-06-09 17:34 | www.apa.az | 4

Апелляционный суд оставил в силе приговор Городского суда о пожизненном заключении Эльнура Антесова, обвиняемого в групповом убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах с участием трех лиц.



Как сообщает АПА со ссылкой на apsny.ge, по информации Генпрокуратуры, апелляционный суд посчитал доказанным, что 28 января 2016 года в городе Дузже Турецкой Республики граждане Грузии, Эльнур Антесов, Азаде Омарова, и Вугар Гулиев совершили особо жестокое предумышленное убийство трех лиц, в том числе двух граждан Грузии.





8 июля 2016 года правоохранители задержали Э. Антесова, А. Омарову, и В. Гулиева в городе Марнеули. Им было предъявлено обвинение по статье 109 УК Грузии (предумышленное групповое убийство при отягчающих обстоятельствах трех лиц, находящихся в беспомощном положении, с целью сокрытия другого преступления).





Городской суд Тбилиси приговорил Вугара Гулиева к 15 годам, а Азаду Омарову к 17 годам заключения.