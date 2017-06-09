«Последний звонок» будет проведен на территории каждой школы 14 июня - ПРИКАЗ

2017-06-09 17:45 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Министерстве образования, «Последний звонок» будет проведен на территории каждой школы 14 июня.

Согласно приказу, руководству школ рекомендуется пригласить на «Последний звонок» родительские комитеты, представителей ассоциаций родитель-учитель и общественности, бывших выпускников. Министерство образования Нахчыванской АР, Управление образования города Баку, Управление образования города Гянджа, районные (городские) отделы образования, руководители общеобразовательных учреждений, напрямую находящихся в подчинении Министерства образования, должны принять необходимые меры для того, чтобы «Последний звонок» прошел содержательно, в период мероприятий была обеспечена безопасность школьников.

Контроль над выполнением приказа поручен замминистра образования Джейхуну Байрамову.