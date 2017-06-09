Соседи Катара опубликовали список подозреваемых в терроризме, поддерживаемых Дохой

2017-06-09 16:44 | www.oxu.az | 2

Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн включили 59 человек и 12 структур, которые получали поддержку из Катара, в террористический список.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Анадолу, об этом говорится в совместном заявлении четырех стран.

В список, в частности, включены имена главы МИД Катара в 2001-2013 годах Абдуллы бин Халида аль-Тани и египетского проповедника, президента Международного союза мусульманских ученых Юсуфа аль-Кардауи, известного своими радикальными и экстремистскими высказываниями.

В заявлении отмечается, что четыре арабские страны намерены «продолжать выявлять и преследовать тех, кто поддерживает террористов», а также бороться с «источниками финансирования террора, где бы эти источники не находились». В заявлении также содержится призыв к Дохе выполнять свои обязательства.

По имеющейся информации, в террористический список также вошли несколько катарских неправительственных организаций и экстремистских группировок, действующих на территории Ливии.

Указанный список в ближайшее время может быть расширен за счет других физических и юридических лиц, говорится в заявлении.

В список включены шесть организаций из Бахрейна, пять – из Катара, одна – из Ливии.

Из 59 лиц, включенных в список, 26 - из Египта, 18 - из Катара, 5 - из Ливии, 3 – из Кувейта, по 2 человека – из Иордании и Бахрейна, по одному - из Саудовской Аравии, Йемена и ОАЭ.

Пятого июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.

Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства.

Н.О.