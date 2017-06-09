Российский писатель попал в «черный список» Азербайджана

2017-06-09 16:56 | www.oxu.az | 2

МИД Азербайджана внес в «черный список» российского писателя и политика Эдуарда Лимонова.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил Интерфакс-Азербайджан официальный представитель ведомства Хикмет Гаджиев.

«Вопрос Лимонова рассмотрен. Незаконное посещение им оккупированных территорий Азербайджана нашло свое подтверждение. Его имя внесено в «Список персон нон грата в Азербайджане». Он может найти свое имя в обновленном списке», - заявил Х.Гаджиев.

Н.О.