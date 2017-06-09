100 дней до старта Азиады - 2017 (ФОТО)

2017-06-09 17:14 | www.trend.az | 3

Статья 3-его секретаря Посольства Туркменистана в Азербайджане Бахар Бердиева

Азиатские игры – это грандиозный спортивный праздник, к которому Туркменистан готовится по всем направлениям.

Азиада-2017 послужит ядром, вокруг которого выстроится новая стратегия развития национального спорта. Это относится как к приобретённым знаниям, навыкам и опыту в области спортивного менеджмента, подготовки тренерских и судейских кадров международной квалификации, соответствующих медиков и психологов, и, конечно, самих атлетов, так и к спортивно-тренировочным комплексам, на арене которых пройдут состязания Игр.

Приняв эстафету очередной Азиады, в Туркменистане выводят предстоящие игры на новый качественный уровень. Наряду с 45 странами Азии, в соревнованиях впервые будут участвовать спортсмены из 17 государств Океании и Австралии. Впервые Азиада выйдет за границы Азии, чем обретет особо важное международное значение. Ожидается прибытие свыше 30 тысяч иностранных гостей, сотен представителей СМИ.

Одна из особенностей современного Туркменистана - достижения его национальной культуры, известные далеко за пределами страны. Все это, безусловно, будет востребовано в контексте проведения Азиады-2017.

Сейчас Туркменистан полностью готов к приему Азиады-2017. В стране ждут участников и гостей предстоящих Игр, которые, без сомнения, будут проведены на самом высоком международном уровне и станут новым качественным шагом на пути развития мирового Олимпийского движения в целом.

После обретения Независимости Туркменистан большое внимание уделяет воссозданию национальных традиций и обычаев, восстановлению культурного наследия туркменского народа.

И символика предстоящих в сентябре V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам включает ряд изображений, несущих в себе глубокий смысл туркменского наследия.

Изображение на символе V Азиатских игр ахалтекинского скакуна является олицетворением здоровья. Ахалтекинский скакун – национальное достояние туркменского народа, внесшего огромный вклад в развитие мировой цивилизации. Во всём мире ахалтекинские кони славятся своей резвостью, выносливостью и потрясающей красотой.

В качестве символики Государственного флага Туркменистана отображён полумесяц, который, как взошедшая новая луна, воплощает новые начинания, ясные цели, а самое главное – воодушевлённость.

Как элемент флага Олимпийского Совета Азии на символе V Азиатских игр используется изображение звезды, которая, являясь спортивным символом всех Азиатских стран, олицетворяет дружбу. Таким образом, все эти изображения и их цвета, вместе образуют символ V Азиатских игр и отражают девиз Азиады-2017- «Здоровье. Воодушевлённость. Дружба».

В качестве образа Азиады-2017 в закрытых помещениях и по боевым искусствам выбран алабай. В жизни туркмен смелый, бесстрашный, гордый алабай всегда стоял на страже семейных очагов, благополучия, всегда был другом человека, преданным своему хозяину, бдительно охранял отару, дом, имущество. Учитывая все данные качества, алабаю – образу V Азиатских игр – было выбрано имя Вепалы (Верный).

Вепалы – искренний, справедливый, действующий решительно, всегда одолевает противника. Его мужественный, волевой, бесстрашный характер станет вдохновляющим примером для триумфальных побед туркменских спортсменов, умеющих быть стойкими в схватках, радушными на праздниках, самоотверженными в любом деле.

Национальная одежда Вепалы дополняет его самобытность. В праздничном наряде – в белой папахе, рубахе-косоворотке и шёлковом халате–доне – Вепалы, стоя перед входом и держа государственный флаг Туркменистана и флаг Олимпийского совета Азии, приветствует гостей, олицетворяя дружбу, гостеприимство и открытость. Эту картину дополняют надписи: «Добро пожаловать на V Азиатские игры!». Белый цвет входной арки олицетворяет белый город Ашхабад, наши заветные мечты, светлый путь, ведущий к победам.

Этот образец дизайна будет способствовать восприятию высокого духа Азиады-2017 и преисполнит многочисленных спортсменов и гостей приятными эмоциями.

Объединяя в общей композиции символ, талисман и образ Азиады-2017, это изображение представляет Туркменское гостеприимство собой красочное приглашение друзей со всех концов мира в нашу столицу на крупнейшие спортивные состязания, образом которых стал Вепалы.

Туркменское гостеприимство - самый определяющий признак туркменского народа. Гостя приветствуют словами «Хош гелдиниз!»

Мы также хотим широко показать всю красоту и многообразие нашей страны, её гостеприимство и открытость всему миру, готовность к сотрудничеству и взаимодействию во всех сферах, что отражено символе и в девизе V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам – «Здоровье. Воодушевление. Дружба». Туркменистан приглашает друзей со всех концов мира со славами Добро пожаловать в Туркменистан на V Азиатские игр-2017, которые состоятся в сентябре в Ашхабаде.