Баку сумел сохранить баланс во внутренней и внешней политике - эксперт

2017-06-09 17:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ Азербайджан смог улучшить отношения с Западом, позиционировать себя в качестве надежного поставщика энергоресурсов и показать готовность к диалогу в сфере прав человека, сказал на конференции в Ереване «Кавказ-2016» российский политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов.

По его мнению, еще одним ключевым событием стал конституционный референдум, который учредил институт вице-президента и увеличил президентский срок с прежних 5 до 7 лет, сообщает сайт EADaily

«Очень сильное влияние на общественно-политическую атмосферу в стране оказала апрельская эскалация в зоне карабахского конфликта. Война стала тем фактором, который наряду с конституционным референдумом позволил укрепить действующую политическую систему», — считает Маркедонов.

Азербайджану в 2016 году удалось активизировать диалог с южным соседом — Ираном, считает эксперт. В марте Тегеран посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. А в августе в Баку прошел региональный саммит с участием президентов России, Ирана и Азербайджана.

(Автор: Эльмира Таривердиева )