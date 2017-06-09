Объем долларовых операций сократился в 2,3 раза

2017-06-09 17:52 | www.apa.az | 3

Объем валютного рынка Азербайджана в апреле 2017 года сократился по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период 2016 года.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на статистику Центрального банка, по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года год объем операций в инвалюте сократился в 2,12 раза. За последний год объем долларовых операций сократился в 2,25 раза. Другими словами, если объем долларовых операций в апреле 2017 года составил 206 млн. 107,3 тыс. долларов, то этот показатель в аналогичном периоде 2016 года составил 463 млн. 257,2 тыс. манатов.

В апреле 2017 года в ходе операций по обмену наличной валюты было продано 65 млн. 567,1 тыс. долларов, что в 2,91 раза меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года. В апреле в ходе операций по обмену наличной валюты было куплено 140 млн. 540,2 тыс. долларов, что в 1,36 раза меньше по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года.

Объем операций с евро сократился по сравнению с апрелем 2016 года на 32,14%. Другими словами, если объем операций с евро в апреле 2017 года составил 42 млн. 183 тыс. евро, то в аналогичном периоде 2016 года этот показатель составил 62 млн. 166,1 тыс. евро

В апреле 2017 года в ходе операций по обмену наличной валюты было продано 18 млн. 397,8 тыс. евро, что в 1,81 раза меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года. За отчетный период в ходе операций по обмену наличной валюты было куплено 23 млн. 785,2 тыс. евро, что на 17,39% меньше по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года.