На строительство автодороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли выделено 2,5 млн. манатов

2017-06-09 18:28 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автодороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли Абшеронского района Баку.

Как сообщает АПА-Экономикс, в соответствии с распоряжением, с целью строительства автодороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента ОАО «Азеравтойол» выделено 2,5 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.