Президент подписал некролог в связи со смертью Натига Алиева

2017-06-09 17:16 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал некролог в связи со смертью министра энергетики Натига Алиева.

Как передает Oxu.Az, в некрологе говорится:

«Азербайджанская общественность понесла тяжелую утрату. Министр энергетики Натиг Агаами оглы Алиев скончался на 70-м году жизни.

Память об известном общественно-политическом деятеле, заслуженном инженере, талантливым организаторе и скромном человеке Натиге Алиеве всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал».

Аллах рехмет элесин!»

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Н.О.

