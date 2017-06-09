Ограничивается движение на автотрассе Зых-аэропорт

2017-06-09 17:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На автотрассе Зых-аэропорт начинаются профилактические работы, в связи, с чем на дороге начнутся ремонтные работы, говорится в сообщении ОАО «Азеравтойол», распространенном в пятницу.

Движение на первой полосе, где начнется проведение профилактических работ, будет частично ограничиваться, и перенаправлено на другие полосы.

В этой связи, «Азеравтойол» призвал водителей быть внимательными во время использования этой дороги, соблюдать требования временно установленных дорожных знаков и придерживаться скоростных ограничений во время профилактических работ.

(Текст: Кямаля Сеидова)