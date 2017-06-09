Основатель Alibaba стал богаче на 2,8 млрд долларов за ночь

2017-06-09 17:28 | www.oxu.az | 3

Состояние основателя китайской Alibaba Group Джека Ма выросло на 2,8 млрд долларов за ночь на фоне позитивного прогноза по продажам, он вырос с 45 до 49%, передает Oxu.Az со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о прибыли за финансовый год, заканчивающийся в марте. Акции Alibaba, долей в которой владеет Ма, выросли на 13%, до рекордной отметки.

Таким образом, 52-летний китайский бизнесмен увеличил свое состояние до 41,8 млрд долларов, став самым богатым человеком в Азии. По индексу миллиардеров Bloomberg, Джек Ма занимает 14-е место в мире, информирует Gazeta.

По данным агентства, Alibaba проводит встречи с инвесторами. На одной из них Ма рассказал о планах компании стать пятой крупнейшей в мире к 2036 году, обслуживая китайский средний класс.

«Интернет вещей будет большим, потому что в прошлом машины питались электричеством. В ближайшие 20 лет машины будут питаться данными», - сказал он.

Джек Ма отметил, что «в будущем ни одна компания, ни одна страна, ни один бизнес не смогут выжить без данных».

Н.О.