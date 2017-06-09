В Иране задержали 41 человека по подозрению в связях с террористами

2017-06-09 17:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Иране задержали 41-ого человека по подозрению в связях с террористической организацией Исламское Государство, заявил министр разведки Ирана Махмуд Алави, сообщат информагентство Mehr.

Ранее министерство разведки Ирана объявило о том, что в стране идут аресты террористов в связи с терактами, совершенными 7 июня в Тегеране.

Как сообщило МВД Ирана, в среду две группы террористов одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. По данным МВД, первая группа террористов, состоявшая из двух человек, вторглась на территорию мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, после чего один из них совершил самоподрыв, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.

Вторая группа террористов из четырех человек совершила нападение на парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщал, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду. В результате терактов погибли 17 и были ранены 43 человека.

(Автор: Эльмира Таривердиева)