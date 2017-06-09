Завотделом Администрации Президента Азербайджана посетил Фонд молодежи (ФОТО)

2017-06-09 18:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев побывал в гостях в Фонде молодежи, говорится в сообщении Фонда, распространенном в пятницу.

На встрече также приняли участие депутаты Милли Меджлиса (парламента), в том числе председатель парламентского комитета молодежи и спорта Фуад Мурадов.

Исполнительный директор Фонда молодежи Фархад Гаджиев проинформировал гостей об истории создания, деятельности Фонда, а также проектах, реализуемых при его финансовой поддержке.

На встрече было отмечено, что за счет финансовых средств Фонда в рамках девяти грантовых конкурсов за исключением временно оккупированных городов и районов, во всех других административно-территориальных единицах (города и районы) молодежными организациями и физическими лицами были реализованы проекты.

Также было подчеркнуто, что за пять лет деятельности Фонда молодежь побывала в 51 стране и 117 городах.

По итогам встречи, завотделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Юсуф Мамедалиев адресовал сотрудникам интересующие его вопросы, и провел обсуждения по деятельности Фонда.

(Текст: Кямаля Сеидова)