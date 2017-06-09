Министр здравоохранения Турции о смерти Натига Алиева

2017-06-09 17:38 | www.oxu.az | 2

Министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг ответил на вопросы турецких журналистов в связи с кончиной министра энергетики Азербайджана Натига Алиева в одной из клиник Стамбула.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.

«Я только сошел с самолета и не знаю всех обстоятельств», - сказал министр.

Вместе с тем Реджеп Акдаг добавил, что Натиг Алиев был доставлен в Турцию уже в критическом состоянии.

«Несколько дней назад мы получили запрос из Азербайджана, на основе которого в экстренном порядке отправили за министром специальный самолет. Однако он был доставлен в Турцию уже в очень тяжелом, можно сказать, в критическом состоянии», - сказал министр.

Э.А.

