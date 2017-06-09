EMIN стал обладателем премии Fashion People Awards-2017 – ФОТО

2017-06-09 17:44 | www.oxu.az | 2

В четверг, 8 июня, в Vegas City Hall прошла ежегодная церемония вручения премии Fashion People Awards, организованная агентством «Fashion Events».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Woman, популярный исполнитель EMIN стал обладателем премии Fashion People Awards-2017 в номинации Fashion Voice Man.

Также в различных номинациях премии Fashion People Awards-2017 были удостоены Любовь Успенская, Кристина Орбакайте, Олеся Судзиловская, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Мот и другие российские знаменитости.

З.Г.

