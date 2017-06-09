Браслет AlarmShock разбудит ударом тока (ФОТО)

2017-06-09 18:12 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Насколько вам тяжело проснуться рано утром? Если обычный будильник не всегда качественно справляется с задачей, то может удар током поможет? Для этого разработан браслет по технологии AlarmShock.

Для начала нужно надеть часы на запястье и перед сном установить требуемое время и настройки работы будильника. Цель состоит в том, чтобы запрограммировать мозг человека на самостоятельное пробуждение. Организм воспринимает удар током как стресс и пытается избежать этого. Зная, что за вибрацией последует электрический заряд, человек будет просыпаться при первых сигналах будильника, чтобы не дожидаться нежелательного воздействия. Буквально через несколько дней формируется определенный режим сна и пользователь сможет просыпаться в заданное время даже без срабатывания устройства.

Об этом и многом другом - в передаче Заура Алиева о технологических новинках Texno Park на Lider TV. Передача выходит в эфир в 16:00 по воскресеньям. Повтор - во вторник, в 21:00 на Lider TV. Спутниковое телевидение Lider TV можно смотреть на следующих частотах: Azerspace 1 46° в.д. Частота, мГц - 11135, поляризация - H, скорость потока (SR) - 27500, FEC - 5/6.

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