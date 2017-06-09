МИД Турции осудил теракт в Ираке

2017-06-09 18:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - МИД Турции осуждает кровавый теракт в Ираке, говорится в сообщении МИД Турции, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению МИД, совершение террористических актов в священный месяц Рамадан, является категорически недопустимым поступком.

«Турция выражает соболезнования правительству и народу Ирака», - говорится в сообщении МИД Турции.

Сегодня Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на стоянке в иракском городе Кербела, в результате чего погибло свыше 20 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское Государство» (ИГ).

(Автор: Руфиз Хафизоглу)