Столтенберг: “НАТО готово к диалогу с Россией и не хочет новой холодной войны”

2017-06-09 20:08 | www.apa.az | 2

НАТО рассчитывает на возобновление диалога с Россией и не хочет начинать новую холодную войну.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в эфире радиостанции CBC.

"Россия - это наш сосед и им останется. НАТО не хочет новой холодной войны, мы не хотим новой гонки вооружений", - сказал он. Столтенберг отметил, что возобновление диалога возможно по линии Совета Россия - НАТО.

Генсек также заявил, что альянс "наращивает военное присутствие не только в странах Балтии и Польше, но и на юго-востоке Европы - в Румынии и Болгарии", потому что "Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе".