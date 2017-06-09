Пожар уничтожил 57 деревьев в Баку

2017-06-09 17:53 | www.oxu.az | 2

Сегодня около 12 часов дня на Бадамдарском плато произошел пожар, в результате которого сгорели посаженные в 2016 году министерством экологии и природных ресурсов деревья и кустарники.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили АПА в пресс-службе МЭПР.

Из-за сильного ветра пожар быстро распространился и охватил территорию в 1 гектар.

Для тушения пожара на место происшествия немедленно прибыли сотрудники МЭПР, в результате оперативных мер пожар вскоре был полностью локализирован. Предполагается, что неосторожные водители выбросили бычки от сигарет из окна, и это стало причиной возгорания:

«К сожалению, во время пожара на территории в 1 га сгорели 57 деревьев - 24 эльдарские сосны, 19 айлантов, 9 акаций, 5 олеандров. 288 деревьев же пострадали».

В связи с погодными условиями МЭПР призывает население быть осторожными, соблюдать нормы пожарной безопасности, не выбрасывать бычки от сигарет на улицу и беречь леса и зеленые насаждения, которые являются национальным богатством страны.

Н.О.