Микаил Джаббаров подписал приказ о последнем звонке

2017-06-09 18:00 | www.oxu.az | 2

Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров подписал приказ об организации мероприятий «Последний звонок».

Как сообщили Oxu.Az в министерстве образования, согласно приказу, «Последний звонок» будет проведен на территории каждой школы 14 июня.

Руководству школ рекомендуется пригласить на «Последний звонок» родительские комитеты, представителей ассоциаций родитель-учитель и общественности, бывших выпускников.

Министерство образования Нахчыванской АР, Управление образования города Баку, Управление образования города Гянджа, районные (городские) отделы образования, руководители общеобразовательных учреждений, напрямую находящихся в подчинении министерства образования, должны принять необходимые меры для того, чтобы «Последний звонок» прошел содержательно, в период мероприятий была обеспечена безопасность школьников.

Контроль над выполнением приказа поручен замминистра образования Джейхуну Байрамову.

Э.А.

