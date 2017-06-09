«Карабах» продлил контракт с Мичелом

2017-06-09 18:07 | www.oxu.az | 4

Агдамский «Карабах» продолжает подготовку к новому сезону.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, клуб достиг нового соглашения с испанским полузащитником Мичелом. 31-летний футболист останется в «Карабахе» еще на 2 года. Уже сегодня он приступит к тренировкам в составе агдамской команды.

Отметим, что бывший полузащитник «Спортинг Хихона» и «Бирмингема» перешел в «Карабах» летом 2015 года. В составе команды он два раза становился чемпионом Азербайджана и победителем Кубка страны.

Н.О.