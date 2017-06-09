SOCAR Methanol планирует с 2019 года вдвое нарастить реализацию продукции на локальном рынке

2017-06-09 18:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Methanol намерена с 2019 года нарастить реализацию метанола на локальном рынке вдвое, сказал генеральный директор компании Эльнур Мустафаев в интервью журналу “Counsulting and Business”.

По его словам, основными производителями метанола в мире являются страны Ближнего востока, Латинской Америки и Китай.

"Основные импортеры находятся в Северной Америке, в Европе и в Китае. На сегодняшний день в мире действует около 90 заводов по производству метанола, с суммарной производительностью до 110 миллионов тонн в год. Мы в этом гигантском объёме, который называется мировым рынком метанола, имеем достаточно выгодные позиции на рынке стран черноморского и средиземноморского бассейнов – Турция, Греция, Болгария, Украина, Румыния и Израиль. Азербайджанский метанол по качеству отвечает всем международным требованиям, при этом наш продукт может быть доставлен потребителям на рынок быстрым и эффективным способом. Помогает в этом находящийся в Кулеви нефтеналивной терминал, принадлежащий SOCAR, благодаря которому мы производим перевалку метанола с железной дороги на суда. Достоинство этого терминала в том, что за месяц он может перевалить до 60 тысяч тонн метанола. Работа SOCAR в области производства и продажи метанола эффективна, впрочем, я считаю, так и должна быть построена работа вертикально интегрированной корпорации мирового уровня, какой и является SOCAR", - сказал Мустафаев.

Он отметил, что страны-импортеры метанола закупают его для последующих этапов переработки природного газа, с целью производства изделий конечного спроса.

"Чем глубже переработка, тем больше возможности производить добавочную стоимость и соответственно получать маржу на каждом этапе переработки. Поэтому, мы, понимая целесообразность этого, стратегически нацелены на углубление переработки природного газа. То есть, к переходу от производства метанола к производству, например, топливных добавок, к промышленным и бытовым растворителям, краскам, лакам, смолам и другому. Это одно из стратегических направлений нашего развития, как бизнес-структуры, нацеленное на укрепление внутреннего и экспортного потенциала", - сказал директор SOCAR Methanol.

По его словам, несмотря на то, что объем внутреннего рынка не может пока что сравниваться с внешним, тем не менее, он существует и он очень важен для нас.

"Доля его составляет пять процентов от общего объёма реализации, и формируется за счет нескольких компаний, которые производят краски, лаки, специальные вещества, используемые в процессе бурения нефтяных и газовых скважин, и в процессе транспортировки углеводородов. Внутренний рынок динамично развивается. В обозримом будущем объем реализации нашего метанола на внутреннем рынке многократно возрастет. Наша конкретная задача состоит в том, чтобы с 2019 года нарастить реализацию на локальном рынке вдвое, и у меня нет сомнений в том, что эта планка будет преодолена", - сказал Мустафаев.

Он отметил, что еще одной стратегической задачей является повышение эффективности и производительности.

"То есть произвести как можно больше метанола из одной тысячи кубометров природного газа. В этом году, мы планируем произвести 250 тысяч тонн метанола. Это в два раза больше, чем за любой из предыдущих годов. И это только "разминка". Исходя из стабильного роста мирового спроса на наш продукт, в ближайшие сроки мы планируем увеличить объём производства и довести его до 500 тысяч тонн в год, а производительность - до 90 процентов. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн в год. При этом важно как часто завод будет останавливаться на ремонт. Поэтому увеличение временной дистанции (пробега) между ремонтными периодами, является нашей стратегической задачей в вопросе повышения производства. Чем продолжительней межремонтный пробег, тем больше продукции. В начале 2017 года мы провели глубокий технологический аудит с привлечением международных экспертов и проверили текущее состояние труб, реакторов, колонн, теплообменников. Получили независимое экспертное мнение, на основании которого скорректировали план ремонтных работ. Это обеспечит увеличение межремонтного пробега и как следствие - повышение производительности", - сказал Мустафаев.

Он также добавил, что в ближайшем будущем завод собирается начать производство перспективных изделий конечного спроса на базе метанола, соответственно, производимых под брендом SOCAR для реализации на внутренних и внешних рынках с маркировкой Made in Azerbaijan.

(Автор: Максим Цурков)

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