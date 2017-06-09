Выделены средства на строительство автодороги Мехтиабад-Дигях-Мамедли

2017-06-09 18:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Мехтиабад-Дигях-Мамедли Абшеронского района.

В соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Мехтиабад-Дигях-Мамедли, соединяющей три населенных пункта, где проживает 21 тысяча человек населения, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета Азербайджана на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО "Азеравтойол" будет выделено 2,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование суммы, указанной в этом распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.