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ФИФА не накажет футболистов Саудовской Аравии, проигнорировавших минуту молчания – ВИДЕО

2017-06-09 18:31 | www.oxu.az | 3

ФИФА сообщила, что футболистов Саудовской Аравии, проигнорировавших минуту молчания в память о жертвах теракта в Лондоне, наказывать не будут.

Об этом пишет издание Daily Mail, передает Oxu.Az со ссылкой на life.ru.

В Международной федерации футбола не видят повода для принятия дисциплинарных мер в отношении спортсменов.

Напомним, что футболисты сборной Саудовской Аравии перед матчем против Австралии начали разминаться во время минуты молчания. Федерация футбола страны принесла извинения за поведение спортсменов.

И.Н.

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