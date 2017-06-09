ФИФА не накажет футболистов Саудовской Аравии, проигнорировавших минуту молчания – ВИДЕО
2017-06-09 18:31 | www.oxu.az | 3
ФИФА сообщила, что футболистов Саудовской Аравии, проигнорировавших минуту молчания в память о жертвах теракта в Лондоне, наказывать не будут.
Об этом пишет издание Daily Mail, передает Oxu.Az со ссылкой на life.ru.
В Международной федерации футбола не видят повода для принятия дисциплинарных мер в отношении спортсменов.
Напомним, что футболисты сборной Саудовской Аравии перед матчем против Австралии начали разминаться во время минуты молчания. Федерация футбола страны принесла извинения за поведение спортсменов.
И.Н.