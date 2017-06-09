Создан Верхне-Карабахский региональный центр Общественного объединения «Региональное развитие» (ФОТО)

2017-06-09 19:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Создан Верхне-Карабахский региональный центр Общественного объединения «Региональное развитие» (RİİB) Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщили Trend в пятницу в RİİB, выступивший на прошедшем в Тертере заседании регионального центра исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров рассказал о необходимости создания и деятельности Общественного объединения. Было отмечено, что созданное по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и начавшее функционировать с марта 2016 года Общественное объединение «Региональное развитие» осуществляет проекты, поддерживающие социально-экономическое и культурное развитие страны. Представители организации, встречаясь с населением в селах и поселках, изучают проблемы, существующие в регионах в различных сферах, непосредственно из первоисточника, осуществляют деятельность по решению этих проблем в условиях диалога, сотрудничества с государственными и муниципальными органами.

Сказав, что главной задачей RİİB является осуществления общественного контроля в регионах, Анар Алакбаров отметил, что в настоящее время работа организации поддерживается всеми государственными структурами. По его словам, различные структуры подробно проинформированы о полномочиях и обязанности RİİB, и сотрудничают с общественным объединением по урегулированию поступивших от граждан обращений.

Отметив активность молодежи в реализованных RİİB до сегодняшнего дня проектах, Анар Алакбаров призвал молодежь Тертерского района также присоединиться к деятельности Общественного объединения, и призвал каждого направлять в RİİB сведения по наиболее важным вопросам, требующим скорейшего решения, и по значимым для района инициативам.

Информируя о проделанной за минувший период работе, председатель Общественного объединения Мухаммед Абдуллаев отметил, что до сегодняшнего дня были созданы представительства в Нагорно-Ширванском, Губа-Хачмазском, Лянкяранском, первом Аранском, втором Аранском, , Шеки-Загатальском и Гянджа-Газахском районах. Деятельность организации по Верхнее-Карабахском району охватит Тертерский, Бардинский, Агджабединский, Агдамский, Физулинский и Джабраильский районы, а представители RİİB будут осуществлять деятельность в Центре Гейдара Алиева в городе Тертер.

Было отмечено, что с начала деятельности в Общественное объединение поступило свыше двух тысяч обращений из регионов, и большинство из них нашли свое решение.

Была также отмечена весьма значимая роль волонтеров, участвующих в сборе необходимой информации в связи с обращениями граждан, а также оказывающих RİİB поддержку в осуществляемых в регионах проектах. В настоящее время, в регионах Азербайджана имеется свыше 200 активных волонтеров RIIB.

Председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам молодежи и спорта Фуад Мурадов подчеркнул значение непосредственных встреч с гражданами в районах. По словам Мурадова, работа, осуществляемая с учетом предложений и мнений жителей, более важна и целесообразна. В то же время, инициативность молодежи играет важную роль в успешной реализации проектов RİİB.

Выступившие на встрече с представителями RİİB жители района говорили о том, что Президент Ильхам Алиев и президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева регулярно бывают в прифронтовых районах, и в 2016 году они встречались с жителями села Гапанлы Тертерского района, побывали в жилых домах, разрушенных в результате обстрела вооруженных сил Армении, и дали указание восстановить эти дома в кратчайшие сроки. Жители отметили, что то, что повседневные проблемы жителей прифронтовой зоны всегда находятся в центре внимания главы государства, вдохновляет тертерцев всегда активно участвовать в жизни страны.

Жители района также выступили с важными для района предложениями и обращениями. Были выдвинуты предложения по снабжению технической водой для устранения в районе проблемы орошения, организации досуга молодежи, в том числе по созданию в районе спортивных баз, электронной библиотеки, по поддержке проявляющих интерес к интеллектуальным соревнованиям.

Напомнив, что до сегодняшнего дня Фондом Гейдара Алиева был реализован ряд проектов в Тертерском районе, в том числе по инициативе Фонда в селах Сарыджалы и Дюерли были построены средние школы, детский сад и ясли, шахматная школа, Анар Алакбаров отметил, что над поднятыми на встрече вопросами будут работать в рамках RİİB. Исполнительный директор Фонда напомнил, что в этом году к «Бакинскому марафону», проводимому по инициативе Фонда, присоединились граждане из регионов Азербайджана, и в будущем подобные спортивные соревнования будут организованы и в регионах страны.

Затем представители RİİB встретились с жителями и новыми волонтерами, присоединившимися к Общественному объединению, в селах Сейидимли и Сарыджалы Тертерского района, Ени Дашкенд Бардинского района, Рагимли Геранбойского района, поселке Гузанлы Агдамского и Хындарх Агджабединского районов, посетили полную среднюю школу Юхары Сарыджалы, построенную в 2005 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева, а также детскую музыкальную школу Тертерского района, поинтересовались нынешним состоянием и нуждами учебных заведений.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)