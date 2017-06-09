Туркменистан присоединился к директории открытых ключей международной авиаорганизации

2017-06-09 19:14 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Представители Государственной миграционной службы Туркменистана приняли участие в мероприятии по вручению электронных сертификатов Директории открытых ключей международной организации гражданской авиации. Мероприятие состоялось в городе Монреаль (Канада).

Как говорится в пресс-релизе туркменского ведомства, данное мероприятие состоялось во исполнение постановления президента Туркменистана от 26 декабря 2016 года за № 15028 «О присоединении Туркменистана к Директории открытых ключей Международной организации гражданской авиации».

«Участие в Директории открытых ключей Международной организации гражданской авиации обеспечивает наличие своевременной информации для определения подлинности электронного паспорта, что облегчает и повышает уровень безопасности процесса определения подлинности электронных паспортов, на постах миграционного контроля в контрольно-пропускных пунктах",- сказано в информации.

Результатом этого является содействие более быстрому и безопасному пересечению границ. При использовании устройства для считывания электронных паспортов, могут подтверждаться аутентичность электронных паспортов и отсутствие в них подделок.

Данное решение служит целям гарантирования защищённости со стороны государства прав граждан страны на выезд за рубеж и въезд в Туркменистан, упрощения прохождения владельцев паспортов с биометрическими данными через паспортный контроль на контрольно-пропускных постах, открытых для международного сообщения, а также обеспечения свидетельствования подлинности этих паспортов. Туркменистан в 1993 году стал участником Конвенции о Международной организации гражданской авиации. Государственная миграционная служба определена уполномоченным государственным органом Туркменистана по взаимодействию с вышеуказанной Директорией.

(Автор: Гусейн Гасанов)