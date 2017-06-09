Президент выделил деньги на строительство автодороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли

2017-06-09 18:44 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автодороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли Абшеронского района Баку.

Как передает Oxu.Az, в соответствии с распоряжением, с целью строительства автодороги Мехдиабад-Дигах-Мамедли из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента ОАО «Азеравтойол» выделено 2,5 млн. манатов.



Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.



