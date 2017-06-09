МОК включил ряд новых спортивных дисциплин в программу летних Олимпийских игр в Токио

2017-06-09 19:27 | www.trend.az | 4

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о включении в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио баскетбола 3х3, передает РИА Новости со ссылкой на сайт МОК.

Ранее эта дисциплина никогда не входила в программу Олимпиад. Традиционно на Олимпийских играх в баскетболе разыгрывалось два комплекта наград – в женском и мужском турнирах. В новой дисциплине на Играх-2020 будут определены обладатели медалей в женском и мужском турнирах.

В баскетболе 3х3 каждая из команд состоит из трех основных игроков и одного запасного. Матч длится 10 минут или до того момента, пока одна из команд не наберет 21 очко. Игры проводятся на специальной площадке с одной корзиной.

Чемпионаты мира по баскетболу 3х3 проводятся с 2012 года.

Также в программу ОИ-2020 в Токио включен ВМХ-фристайл и смешанные соревнования по стрельбе из лука.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в соревнованиях по BMX были разыграны два комплекта наград - по одному у мужчин и женщин.

В стрельбе из лука разыгрывались четыре комплекта наград: в мужских и женских командных, а также индивидуальных состязаниях. С 2011 года микст включен в программу чемпионатов мира по стрельбе из лука.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.