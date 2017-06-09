Турецкий военный контингент в Катаре, путь к решению кризиса – эксперт

2017-06-09 19:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турецкий военный контингент в Катаре, путь к решению кризиса сообщил Trend в среду по электронной почте вице-председатель турецкого аналитического центра Strategic Outlook, эксперт Мехмет Фатих Озтарсу.

По мнению эксперта, даже если бы в этой ситуации оказался не Катар, а какая либо другая страна, Турция поступила бы таким же образом.

«Военный контингент Турции не ограничивается Катаром. Ранее Анкара пыталась отправить военный контингент в Сомали», - сказал Озтарсу.

Эксперт отметил, что основной целью Турции в регионе является сохранение баланса.

«Ситуация, с которой в настоящее время столкнулся Катар, является политической проблемой, однако, это сильно влияет на многие вещи, в том числе и на энергетические вопросы», - сказал эксперт.

Эксперт не исключает, что именно исходя из этого, нужно было предпринимать важные шаги для решения кризиса.

Учитывая сложившееся положение, Турция должна более тесно сотрудничать с Ираном для контроля ситуации в регионе.

«У Анкары также возник шанс для того, чтобы исправить ошибки, допущенные с 2010 года во внешней политике»,- сказал эксперт.

Ранее в Турции был принят закон, о ратификации соглашения между Турцией и Катаром, о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанного сторонами в 2014 году.

Помимо этого, парламентом был ратифицирован "Протокол о сотрудничестве между правительством Турецкой Республики и правительством Государства Катар в сфере обучения и профессиональной подготовки кадров жандармерии".

Отмечается, что данный протокол был подписан второго декабря 2015 года в Дохе в рамках соглашения "О сотрудничестве в сфере безопасности между министерствами внутренних дел Турецкой Республики и Государства Катар".

Протокол, подготовленный с целью определить рамки и принципы сотрудничества, которое будет налажено между Главным командованием жандармерии Турции и Управлением сил внутренней безопасности Катара, определяет обязанности и ответственность сторон в связи с планированием, координацией и осуществлением образовательной деятельности.

Сегодня вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдивы и Маврикий.

Как заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран, разорвать дипотношения с Катаром, и призывает к продолжению диалога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu