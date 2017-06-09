В соцсетях бурно обсуждают задержанную в Баку девушку - ВИДЕО

2017-06-09 19:46 | www.oxu.az | 3

В Баку задержаны парень и девушка, промышлявшие грабежом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой Lent.az, жительница Шамкирского района 23-летняя Саида Керимова и ее знакомый житель Баку Исрафил Гусейнов 4 июня рядом со станцией метро «Нефтчиляр» напали на Егяну Исаеву.

Нападавшие силой отобрали у женщины кошелек, но пострадавшая быстро среагировала и схватила Саиду Каримову за волосы. На помощь ей пришли горожане, которые помогли задержать преступницу. Скрывшийся с места преступления И.Гусейнов был задержан на следующий день.

Они оба сознались в содеянном и сказали, что проследили за своей жертвой, а потом в укромном месте напали на нее.

Интересно, что в кошельке пострадавшей было всего шесть манатов.

Также отметим, что сегодня в социальных сетях бурно обсуждалась задержанная Саида Каримова. Многие пользователи были огорчены, что такая красивая девушка пошла на такое преступление.

С.Б.

