"Лаборатория Касперского": Средний ущерб финорганизаций от кибератак приблизился к $1 млн

2017-06-09 19:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Потери финансовых организаций от кибератак становятся все более ощутимыми: по результатам исследования* «Лаборатории Касперского», средний совокупный ущерб от одного инцидента достиг 926 тыс долларов США. Самыми разорительными стали атаки на POS-терминалы: средний урон от них составил 2,086 млн долларов. Следом идут угрозы, связанные со взломом мобильных устройств, (1,641 млн долларов) и целевые атаки (1,305 млн долларов).

Рост потерь вынуждает финансовые организации увеличивать расходы на кибербезопасность. Хотя основной причиной остается необходимость соблюдать требования регуляторов, 63% респондентов считают такое соответствие лишь отправной точкой в построении системы защиты. Другой фактор, который вынуждает компании увеличивать расходы в этой области, – усложнение инфраструктуры. Наконец, расходы на безопасность могут увеличиваться, когда компания осознает недостаточность собственных знаний в этой области, а также по указанию руководства или из-за расширения бизнеса. Резюмируя, можно сказать, что объем средств, выделяемых на информационную безопасность, будет расти и в дальнейшем: в этом уверены 83% опрошенных.

«С учетом значительных потерь от кибератак неудивительно, что финансовые организации увеличивают бюджеты на безопасность. Мы уверены, что успешная стратегия защиты подразумевает сбалансированный подход к распределению ресурсов – средства должны направляться не только на соответствие требованиям регуляторов, но и на защиту от целевых атак, повышение осведомленности сотрудников о безопасности и расширение базы знаний о специфических для отрасли угрозах», - прокомментировал результаты исследования Александр Ермакович, руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention.

Результаты исследования показали, что финансовые организации концентрируются на изучении киберугроз и проведении аудитов системы безопасности: 73% респондентов считают такие меры эффективными. Однако эксперты «Лаборатории Касперского» при разработке стратегии кибербезопасности советуют принимать во внимание также следующие рекомендации:

Остерегайтесь целевых атак. Они могут проводиться через третьих лиц или ваших подрядчиков. Такие компании часто слабо защищены, что может стать вашей проблемой.

Учитывайте человеческий фактор. В 75% киберинцидентов используются методы социальной инженерии, и только в 17% – вредоносное ПО.

Помните, что одно лишь соответствие требованиям безопасности не дает гарантированной защиты. Не менее важно применять комплексный подход к безопасности.

Проводите регулярные тесты на проникновение. Уязвимости инфраструктуры должны быть известны вам раньше, чем до них доберутся злоумышленники.

Принимайте во внимание угрозу инсайдеров. Злоумышленники могут подкупить сотрудников компании, чтобы обойти систему защиты. Противостоять этому можно применением политик ИБ, грамотным разграничением доступа и вспомогательными методами для обнаружения аномальных активностей внутри организации.

Узнать больше о потерях финансовых организаций от инцидентов кибербезопасности, а также об эффективных способах защиты от них можно в отчете «Лаборатории Касперского»: https://business.kaspersky.com/from-the-perils-to-strategies/6682/.