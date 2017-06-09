"Лаборатория Касперского": Средний ущерб финорганизаций от кибератак приблизился к $1 млн
2017-06-09 19:31 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Потери финансовых организаций от кибератак становятся все более ощутимыми: по результатам исследования* «Лаборатории Касперского», средний совокупный ущерб от одного инцидента достиг 926 тыс долларов США. Самыми разорительными стали атаки на POS-терминалы: средний урон от них составил 2,086 млн долларов. Следом идут угрозы, связанные со взломом мобильных устройств, (1,641 млн долларов) и целевые атаки (1,305 млн долларов).
Рост потерь вынуждает финансовые организации увеличивать расходы на кибербезопасность. Хотя основной причиной остается необходимость соблюдать требования регуляторов, 63% респондентов считают такое соответствие лишь отправной точкой в построении системы защиты. Другой фактор, который вынуждает компании увеличивать расходы в этой области, – усложнение инфраструктуры. Наконец, расходы на безопасность могут увеличиваться, когда компания осознает недостаточность собственных знаний в этой области, а также по указанию руководства или из-за расширения бизнеса. Резюмируя, можно сказать, что объем средств, выделяемых на информационную безопасность, будет расти и в дальнейшем: в этом уверены 83% опрошенных.
«С учетом значительных потерь от кибератак неудивительно, что финансовые организации увеличивают бюджеты на безопасность. Мы уверены, что успешная стратегия защиты подразумевает сбалансированный подход к распределению ресурсов – средства должны направляться не только на соответствие требованиям регуляторов, но и на защиту от целевых атак, повышение осведомленности сотрудников о безопасности и расширение базы знаний о специфических для отрасли угрозах», - прокомментировал результаты исследования Александр Ермакович, руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention.
Результаты исследования показали, что финансовые организации концентрируются на изучении киберугроз и проведении аудитов системы безопасности: 73% респондентов считают такие меры эффективными. Однако эксперты «Лаборатории Касперского» при разработке стратегии кибербезопасности советуют принимать во внимание также следующие рекомендации:
- Остерегайтесь целевых атак. Они могут проводиться через третьих лиц или ваших подрядчиков. Такие компании часто слабо защищены, что может стать вашей проблемой.
- Учитывайте человеческий фактор. В 75% киберинцидентов используются методы социальной инженерии, и только в 17% – вредоносное ПО.
- Помните, что одно лишь соответствие требованиям безопасности не дает гарантированной защиты. Не менее важно применять комплексный подход к безопасности.
- Проводите регулярные тесты на проникновение. Уязвимости инфраструктуры должны быть известны вам раньше, чем до них доберутся злоумышленники.
- Принимайте во внимание угрозу инсайдеров. Злоумышленники могут подкупить сотрудников компании, чтобы обойти систему защиты. Противостоять этому можно применением политик ИБ, грамотным разграничением доступа и вспомогательными методами для обнаружения аномальных активностей внутри организации.
Узнать больше о потерях финансовых организаций от инцидентов кибербезопасности, а также об эффективных способах защиты от них можно в отчете «Лаборатории Касперского»: https://business.kaspersky.com/from-the-perils-to-strategies/6682/.