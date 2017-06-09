Сирийские войска освободили от ИГ 83 населенных пункта в районе Алеппо и выбили боевиков с газового поля "Шаер"

2017-06-09 19:32 | www.trend.az | 3

Войска САР освободили от террористов 83 населенных пункта на северо-востоке провинции Алеппо, уничтожено более трех тысяч боевиков ИГ, заявил командующий российской группировкой войск на территории САР генерал-полковник Сергей Суровикин, передает РИА Новости.

"Всего от террористов освобождено 83 населенных пункта и более 500 квадратных километров территории. Уничтожено свыше трех тысяч боевиков ИГИЛ, включая несколько десятков одиозных командиров, а также свыше 20 танков, семь боевых машин пехоты и девять артиллерийских орудий крупного калибра", - сказал он.

Суровикин также заявил, что в ходе боев в районе Пальмиры террористы были выбиты с газового поля "Шаер", что лишило их доходов от незаконной добычи углеводородов.

Он рассказал, что в районе Пальмиры силы правительственной армии и ополчение успешно вели наступления на бандформирования террористической группировки "Исламское государство" в северо-западном, восточном и юго-восточном направлениях, вытесняя террористов с господствующих высот и увеличивая зону безопасности вокруг автомагистрали Дамаск – Пальмира и аэродрома Тифор.

"В ходе боев террористы выбиты с газового поля "Шаер", что нанесло серьезный урон экономическому потенциалу террористов, лишив их доходов от незаконной добычи углеводородов. Под контроль сирийской армии перешли три населенных пункта и 66 важнейших высот в районе Пальмиры. Правительственные войска вплотную подошли к населенному пункту Арак, взятия которого создаст условия для дальнейшего развития наступления на Эс-Сухне и Дэйр-эз-Зор", - сказал Суровикин.