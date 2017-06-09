В Баку расширяется охват бесплатным Wi-Fi

2017-06-09 20:31 | www.oxu.az | 3

В ближайшее время бесплатным доступом Wi-Fi будет охвачена территория Зимнего парка, а также скверы «Сабир» и «Хагани».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила Trend в среду специалист по связям с общественностью производственного объединения «Бакинская телефонная связь» Нурана Алиева.



По словам Алиевой, работы по расширению охвата беспроводной сети ведутся с марта в рамках проекта «Общественный Wi-Fi»: этой сетью в настоящее время охвачена территория Национального приморского парка, Ичери Шехер, парка «Сахиль» и парка Центра Гейдар Алиев.

«Число точек доступа в указанных территориях составляет 210 единиц. С момента запуска сервиса на указанных территориях было зафиксировано свыше 200 тысяч подключений»,- сказала Алиева.

Цель проекта «Общественный Wi-Fi» - обеспечить жителей и гостей столицы доступом к сети Интернет в местах массового скопления людей.

Для использования бесплатного доступа необходимо включить на мобильном устройстве опцию обнаружения Wi-Fi, выбрать сеть Baku loves you и пройти идентификацию по номеру мобильного телефона. В ближайшее время пользователям сервиса будет предложен упрощенный метод доступа к сервису.

С.Б.

