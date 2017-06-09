Референдум о независимости Курдской администрации Ирака вредит региону – МИД Турции

2017-06-09 19:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проведение референдума о независимости Курдской администрации Северного Ирака, не соответствует интересам Ирака, а также, в целом вредит региону. Об этом говорится в сообщении МИД Турции, распространенном в пятницу.

Турция, также выстукает против того, чтобы в иракском городе Киркук были вывешены флаги Курдской администрации Северного Ирака.

«Территориальная целостность Ирака является приоритетом во внешней политике Турции», - говорится в сообщении МИД Турции.

Накануне глава Курдской администрации Северного Ирака Масуд Барзани сказал, что администрация Ирака готова к референдуму о независимости.

Барзани заявил, что референдум о независимости Курдской администрации Ирака запланирован на 25 сентября этого года.

Ранее глава Курдской администрации Северного Ирака Масуд Барзани заявил, что администрация решительно настроена на проведение референдума, и обретение независимости является вопросом времени.

После захвата ряда провинций Ирака боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ) отношения между центральным правительством Ирака и Курдской администрацией заметно ухудшились. Масуд Барзани обвинил центральное правительство в том, что именно оно виновно в событиях, которые происходят в стране. Барзани заявил, что Ирак находится на грани раскола, и Багдад не контролирует ситуацию в стране.

Власти Турции призвали Эрбиль не спешить с проведением референдума по изменению статуса автономии. Это заявление сделал Реджеп Тайип Эрдоган, бывший в тот период премьер-министром Турции.

В мае 2015 года Барзани заявил, что референдум о статусе Курдской автономии Северного Ирака перенесен, подчеркнув, что одним из приоритетов для автономии является борьба с ИГ, и референдум будет проведен после завершения борьбы с этой террористической организацией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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