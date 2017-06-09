Продолжаются совместные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии (ФОТО)

2017-06-09 19:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, продолжаются совместные учения сил специального назначения трех стран - «Кавказский Орел» (Caucasus Eagle), сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, проходящие в Турции учения, в которых также принимают участие военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана, продлятся до 14-го июня.