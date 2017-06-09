Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

2017-06-09 20:52 | www.oxu.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, турецкий лидер выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной министра энергетики Азербайджана Натига Алиева Президенту Ильхаму Алиеву и близким покойного.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за соболезнования.

Главы государств отметили, что Натиг Алиев сыграл важную роль в развитии азербайджано-турецких связей, высоко оценили его заслуги в осуществлении энергетической политики Азербайджана, а также в реализации проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP.

В ходе телефонного разговора были обсуждены различные аспекты азербайджано-турецких связей, состоялся обмен мнениями по вопросам о еще большем укреплении отношений дружбы и братства между двумя странами.

С.Б.

