На севере Египта обнаружена гробница времен Александра Македонского

2017-06-09 19:47 | www.trend.az | 3

Группа египетских археологов обнаружила древнюю гробницу, относящуюся к периоду жизни и правления Александра Македонского (356 - 323 годы до нашей эры), на средиземноморском побережье страны, сообщил глава Управления министерства по делам древностей в регионе Западная Дельта профессор Мустафа Рашди, передает ТАСС.

"Относительно точное время строительства найденного захоронения было определено по архитектурным элементам, характерным для эллинистического стиля, а также по рисункам на керамических предметах, находившихся в гробнице", - рассказал профессор. Он уточнил, что все пространство усыпальницы разделено на четыре просторных зала. По словам Рашди, "в некоторых местах отлично сохранились барельефы в форме разнообразных геометрических фигур, а стены покрыты письменами на древнегреческом языке". Как считают эксперты, все они являются заклинаниями или ритуальными текстами, которые использовались в те времена при обрядах погребения.

Внутри самой гробницы члены египетской экспедиции обнаружили многочисленные предметы быта и несколько ценных артефактов, историческая значимость которых, как заметил профессор, еще должна быть определена специалистами. О результатах их исследований будет объявлено дополнительно. Всего же в захоронении, находящимся в непосредственной близости от основанного великим полководцем города - египетской Александрии, найдено около 300 древних предметов, которые уже переданы под контроль специальной министерской комиссии.

В ближайшее время начнется следующий этап работ: ученые приступят к непосредственному изучению текстов, оставленных на стенах гробницы. Кроме того экспертам предстоит ответить на главный вопрос: кому именно принадлежало обнаруженное захоронение. Принимая во внимание основательность самой усыпальницы, а также разнообразные цвета и изысканность ее внутреннего оформления, специалисты не исключают, что в ней мог быть захоронен представитель знати, входивший в близкое окружение Александра Великого.

Александрия была основана македонским царем в 331 году до нашей эры и стала одним из самых грандиозных проектов Александра Великого еще при его жизни. Этот город впервые дал Египту прочную основу на Средиземном море и затем на протяжении столетий служил центром политической и экономической жизни региона. В современном Египте Александрию до сих пор предпочитают называть "северной столицей" страны.