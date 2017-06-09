Вступление Индии и Пакистана в ШОС ускорит реализацию ТАПИ – пакистанский эксперт

2017-06-09 19:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вступление Индии и Пакистана в ШОС ускорит реализацию проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и других региональных проектов, считает пакистанский эксперт по международным отношениям и политолог Малик Айюб Сумбал.

«Я думаю, что совместное членство в ШОС ускорит реализацию проекта газопровода ТАПИ, и всех других региональных проектов, которые на протяжении десятилетий не удавалось реализовать из-за вражды между Индией и Пакистаном», - сказал Сумбал Trend в пятницу.

Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в рамках саммита организации в Астане в пятницу.

По мнение аналитика, участие в ШОС будет укреплять связи между Индией и Пакистаном, и способствовать, чтобы на смену враждебности между ними постепенно приходили мирные и дружественные отношения.

«Я уверен, что это положит начало экономическому сотрудничеству между Пакистаном и Индией»,- сказал Сумбал.

По его словам, вступление Индии и Пакистана в крупнейшую региональную организацию экономического сотрудничества в мире является очень важным событием, и оно стало возможным благодаря крепкому сотрудничеству России и Китая.

«Присоединение двух новых стран к ШОС сделает эту организацию более энергичной, влиятельной и интерактивной», - сказал эксперт.

По его словам, Пакистан и Индия обладают большим потенциалом и хорошими навыками в сфере безопасности и могут многое предложить ШОС в этом смысле.

После присоединения Индии и Пакистана к ШОС, в состав организации входят 8 стран: Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статусом наблюдателей обладают Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Партнерами по диалогу ШОС выступают Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

ТАПИ обеспечит поставки газа из Туркменистана, занимающего четвертое место в мире по его запасам, на крупные и перспективные рынки Южной и Юго-Восточной Азии. Газопровод должен протянуться от самого крупного в Туркменистане газового месторождения "Галкыныш" через афганские города Герат и Кандагар и достигнуть окончательной своей точки - населённого пункта Фазилка, что на границе Индии с Пакистаном.

Проектная мощность ТАПИ - 33 миллиарда кубометров газа в год. Протяженность трубы составит 1814 километров, в том числе 214 километров - по территории Туркменистана, 774 километра - Афганистана, 826 километров - Пакистана.

Строительство туркменского участка ТАПИ началось в середине декабря 2015 года, и планируется, что оно займет три года. Сроки строительства афганского и пакистанского участков трубопровода пока не определены. Однако консорциум TAPI Pipeline Company Limited, реализующий этот проект, подписал контракт с ILF Beratende Ingenieure GmbH (ФРГ) на оказание услуг по предварительному проектированию и управлению проектом на территории Афганистана и Пакистана. Старт техническим работам на территории данных государств уже дан.

Правительство Туркменистана ранее сообщало, что основным инвестором проекта ТАПИ выступит государственный концерн "Туркменгаз".

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер:@E_Kosolapova