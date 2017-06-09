В Ираке произошел двойной теракт, погибли 34 человека

2017-06-09 21:16 | www.oxu.az | 3

В результате двойного теракта в Ираке погибли 34 человека.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

Террористка-смертница взорвала себя в самом центре толпы на базаре в городе Масаюб к югу от Багдада. 31 человек погиб, еще 35 доставлены в больницы.

Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики опасаются, что число жертв теракта может возрасти. По данным полиции, террористка пронесла взрывное устройство на теле под хиджабом.

Почти в это же время прогремел взрыв на автобусной остановке в городе Кербела, который в шиизме считается священным. Погибли три человека, 15 получили ранения.

Ответственность за оба нападения взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

С.Б.

