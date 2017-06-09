Узбекистан и Испания планируют расширить экономическое сотрудничество

2017-06-09 19:51 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в ходе пребывания в Астане, где он участвовал в саммите ШОС, провел переговоры с королем Испании Филиппом VI, сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. В центре внимания были также вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Несмотря на режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле и впечатляющий рост - в четыре раза за первые четыре месяца текущего года, показатели находятся на достаточно скромном уровне. Отмечалась необходимость наращивания объемов и расширения структуры взаимной торговли.

Узбекистан заинтересован в расширении присутствия испанского бизнеса, в частности, путем реализации совместных проектов по созданию высокотехнологичных производств в нефтегазовой, энергетической и химической отраслях, в сферах фармацевтики, текстиля, выпуска отделочных материалов и керамической продукции.

Шавкат Мирзияев и король Филипп VI обсудили возможности налаживания стратегического партнерства в области туризма.

Кроме того, рассмотрен вопрос создания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и проведения ее первого заседания уже в этом году в Ташкенте.

(Автор: Демир Азизов)