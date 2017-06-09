Календарь и молитва 15 дня месяца Рамазан

2017-06-09 21:28 | www.oxu.az | 2

Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву пятнадцатого дня священного месяца Рамазан.

15 рамазан 1438 – 8 июня 2017

Имсаг: 03:09

Ифтар: 20:27

Молитва пятнадцатого деня:

«Allahummərzuqni fihi taətəl-xaşiin. Vəşrih fihi sədri bi-inabətil-muxbitin. Bi-əmanikə ya əmanəl-xaifin».

Перевод:

«Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного.

О Аллах! Даруй мне в этот день смиренность и послушание богобоязненных. Раскрой мне сердце для возвращения к Тебе с успокоением. Во имя Твоей надежности, о надёжное убежище богобоязненных!»

С.Б.

