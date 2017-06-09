Число погибших в результате теракта на рынке в Ираке превысило 30 человек

2017-06-09 19:52 | www.trend.az | 2

Число погибших в результате теракта, совершенного девятого июня в городе Эль-Мусайиб (в 60 километрах к югу от Багдада), возросло до 31 человека, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters

Как сообщили агентству источники в иракских силах безопасности, в результате взрыва бомбы, которую женщина-смертница привела в действие на рынке, ранены 35 человек.

Город Эль-Мусайиб расположен в 30 километрах к востоку от священного для мусульман-шиитов города Кербела, в котором сегодня произошел другой теракт. Женщина-смертница взорвала бомбу, спрятанную под хиджабом, на автобусной станции. В результате взрыва в Кербеле были ранены четыре человека.

Ответственность за эти два теракта взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство", передает Рейтер.

Как отмечается в докладе Миссии ООН по оказанию содействия Ираку, в мае жертвами насилия в Ираке стали 354 человек, 470 пострадали.