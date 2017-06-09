Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву

2017-06-09 21:46 | www.apa.az | 3

9 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, В связи с кончиной министра энергетики Азербайджана Натига Алиева президент Турции выразил глубокие соболезнования президенту Ильхаму Алиеву и близким покойного.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за соболезнование.

Главы государств отметили, что Натиг Алиев сыграл важную роль в развитии турецко-азербайджанских связей, высоко оценили его заслуги в осуществлении энергетической политики Азербайджана, а также реализации проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP.

В ходе телефонного разговора были обсуждены различные аспекты турецко-азербайджанских связей, состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления дружественных и братских отношений между нашими странами.