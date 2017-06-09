Такого в Баку еще не было! Парад кукол и героев сказок (ФОТО)

2017-06-09 19:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Принцессы Эльза, Белль и Фиона, Маша и медведь, Тык-Тык ханым, Джыртдан, Кот в сапогах, Золушка и многие-многие другие куклы и персонажи сказок и мультфильмов приняли участие в шествии "Фестиваля героев сказок" (Nağıl qəhrəmanlarının festivalı) в Баку, сообщает Trend Life.

"Фестиваль героев сказок" организован Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига совместно с Park Bulvar. Он приурочен к Международному дню друзей, который отмечается 9 июня.

В ходе фестиваля состоялся парад любимых детьми героев и персонажей сказок. Шествие, начавшееся от кукольного театра, прошло по территории Национального Приморского парка (Бакинский бульвар) и завершилось в Park Bulvar.

Праздничное шествие прошло под звуки барабанов, песни и танцы, его участников встречали восторженные взгляды прохожих, которые старались запечатлеть все происходящее на камеру мобильного телефона.

Конечным пунктом шествия стал Park Bulvar: актеры кукольного театра и юные артисты театра-студии Oyuq показали фрагменты из любимых юными зрителями спектаклей и представили музыкальные номера.

Отметим, что "Фестиваль героев сказок" проходит в течение трех дней (9, 10, 11 июня). В рамках фестиваля для детей будут организованы интересные мероприятия - спектакли, концертные программы, различные конкурсы и соревнования.

10 июня красочную концертную программу представят юные артисты театра-студии Oyuq при кукольном театре. В заключительный день мероприятия артисты театра-студии продемонстрируют коллекцию одежды национальных меньшинств, проживающих в Азербайджане. Данную коллекцию специально для фестиваля подготовила модельер Кенуль Велибейли.

(Автор: Джани Бабаева)